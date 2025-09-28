Oltre 800 mila euro di guadagno in 6 anni vendendo falso “Zibibbo di Pantelleria”

Condividi

Gli accertamenti svolti hanno consentito di individuare il deposito nell’isola. Il titolare della società è stato denunciato alla Procura di Marsala per frode in commercio

I carabinieri per la tutela agroalimentare di Roma e Messina, sotto la direzione della Procura di Marsala, hanno scoperto una produzione e commercializzazione di vino con falsa denominazione “Zibibbo di Pantelleria”. L’attività, avviata mediante il monitoraggio dei siti web e social network, ha permesso di accertare che una società con sede in Germania vendeva bottiglie di vino, in Italia e in altri Paesi anche extra Ue, con la falsa etichetta. La società tedesca operava senza avere alcuna autorizzazione per la produzione e l’immissione in vendita del vino Zibibbo di Pantelleria Dop. Gli accertamenti svolti hanno consentito di individuare il deposito nell’isola di Pantelleria. Sono stati sottoposti a sequestri 5mila litri di vino di cui 3.500 in corso di trasformazione e circa 1.500 litri già imbottigliate ed etichettato con le false denominazioni Zibibbo di Pantelleria e Terre Siciliane IGT. Il titolare della società è stato quindi denunciato alla Procura di Marsala per frode in commercio, avendo commercializzato sin dal 2019 almeno 30mila bottiglie di vino comune non certificato, per un guadagno stimato in oltre 800 mila euro. Il prodotto sequestrato è stato distrutto.