Pacco postale di hashish: un arresto a Favara

La Guardia di Finanza ha arrestato in flagranza di reato S B, sono le iniziali del nome, 36 anni, di Favara, incensurato, sorpreso a ritirare un pacco contenente un panetto di hashish per oltre 100 grammi. Dello stesso pacco si sono insospettiti i finanzieri, impegnati in controlli mirati a prevenire il traffico di droga postale nei centri di smistamento. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti altri 6 grammi di hashish e contanti per 2070 euro. L’arresto di S B, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, è stato convalidato. L’indagato ha ammesso di essere il destinatario del pacco, e di avere acquistato la droga per uso personale. Gli è stato imposto l’obbligo di dimora a Favara.