“Abbandono disabili a Palma di Montechiaro”: quattro assoluzioni

Condividi

Visualizzazioni 136

La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 13 maggio del 2021 dal Giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Antonio Genna, e ha assolto, con la formula “perché il fatto non sussiste”, la preside e tre docenti di sostegno dell’istituto “Tomasi di Lampedusa” di Palma di Montechiaro dall’imputazione del reato di maltrattamenti per presunto abbandono di tre studenti disabili frequentanti la scuola, come denunciato dai loro genitori secondo i quali i figli sarebbero stati esclusi da ogni percorso didattico. Si tratta della preside Laura Carmen Sanfilippo, 56 anni, e degli insegnanti Vincenzo Fontana, 64 anni, Giuseppina Clementi, 58 anni, e Lillo Quinto Marino, 63 anni.