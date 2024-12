Confronto tra Schifani e Dagnino sull’iter della Finanziaria

Condividi

Visualizzazioni 105

Il presidente della Regione, Renato Schifani, e l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, si sono incontrati nel merito dell’iter di approvazione della Finanziaria 2025. I due in particolare hanno discusso del maxi-emendamento alla Finanziaria proposto dalla maggioranza in commissione Bilancio all’Assemblea Regionale. Il governo è al lavoro per valutare le norme e le coperture. L’assessore Dagnino spiega: “L’intenzione è quella di chiudere la manovra nel modo più condiviso e snello possibile. C’è stato un confronto con le forze politiche della maggioranza, su possibili spazi di miglioramento. L’idea è quella di arrivare lunedì in commissione Bilancio all’Ars ad un’approvazione con un testo condiviso quanto più possibile da tutte le forze politiche, per snellire al massimo i lavori d’aula. Questo ci consentirebbe di approvare la manovra entro la fine dell’esercizio corrente, per evitare l’esercizio provvisorio. Siamo di alcuni giorni in anticipo sulla tabella di marcia. Per agevolare i lavori dell’aula contiamo di incardinare il disegno di legge il 12 dicembre. Nella settimana successiva, poi, si potrà ampiamente discutere in aula”.