“Mala sanità”: il sit – in di La Vardera

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Il deputato regionale Ismaele La Vardera, leader del movimento Controcorrente, ha promosso e coordinato un sit-in innanzi all’assessorato regionale della Salute invocando le dimissioni dell’assessore Marcello Caruso e un cambio di passo nella gestione della sanità siciliana. All’origine della protesta vi sono le difficoltà di accesso alle cure, le lunghe liste d’attesa e i ritardi nei referti istologici, fino a sei – otto mesi secondo La Vardera, che ha citato anche il caso di Cristina Gallo e denunciato presunte interferenze di interessi economici con possibili legami di personale con ambienti mafiosi. Ha inoltre contestato a Caruso alcune dichiarazioni non veritiere relative a un incontro con Armao. Cristina Gallo, 56 anni, era un’insegnante di Mazara del Vallo morta il 10 ottobre 2025 dopo aver denunciato il ritardo di otto mesi nella consegna del referto istologico relativo a una biopsia effettuata nel dicembre 2023. Quando l’esito fu pronto, nell’agosto 2024, il tumore era già in fase avanzata, con metastasi diffuse.