Caro gasolio, prosegue la protesta al bivio Tumarrano

Prosegue al bivio Tumarrano, lungo la statale 189 Agrigento-Palermo, la protesta contro il caro gasolio, con trattori, camion e striscioni che invocano dignità e attenzione per le difficoltà del territorio. Tra i manifestanti anche il sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane, che ha invitato la cittadinanza a partecipare più numerosa, sottolineando come l’aumento del prezzo del carburante non riguardi soltanto una singola categoria, ma coinvolga l’intera comunità. Famiglie, agricoltori, lavoratori e imprese devono affrontare costi sempre più elevati, con conseguenze sull’economia locale e sull’occupazione. La crisi incide sulle attività dei lavoratori, la tenuta sociale del comprensorio e il futuro delle nuove generazioni.
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