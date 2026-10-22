Cimiteri Agrigento commemorazione defunti: istruzioni per l’uso

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I cimiteri di Agrigento saranno aperti con orario continuato dalle 7:30 alle 17:45 dal 30 ottobre al 2 novembre, in occasione della Commemorazione dei defunti. Il Comune ha disposto lo stop alla pulizia delle tombe da parte dei privati e delle imprese specializzate a decorre dal 31 ottobre, mentre le attività edilizie nei cimiteri sono sospese dal 19 ottobre al 3 novembre, con l’obbligo di rimuovere gli eventuali cantieri. Ulteriori limitazioni riguardano il cimitero di Bonamorone, che sarà chiuso dalle 13 alle 18 nei mercoledì 4, 11, 18 e 25 novembre per motivi organizzativi. Le disposizioni mirano a garantire una gestione ordinata degli accessi durante le giornate dedicate alla visita e al ricordo dei defunti.