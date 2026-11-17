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La Corte d’assise di Roma ha condannato Salvatore Nicitra e il cugino Calogero “Lillo” Farruggio a 22 anni di reclusione ciascuno e il collaboratore di giustizia Giovanni Calafato a 14 anni, nel processo sugli omicidi della Stidda di Palma di Montechiaro nella Capitale. Le condanne riguardano l’uccisione di Valentino Belardinelli, assassinato nel 1988 durante lo scontro per il controllo degli affari criminali a Primavalle. Nicitra è stato indicato come mandante, Farruggio come intermediario e Calafato come esecutore materiale. Decisive le dichiarazioni di Calafato e quelle di Giuseppe Croce Benvenuto, altro ex esponente della Stidda. I tre sono stati assolti per gli omicidi di Bebo Belardinelli e Giampiero Caddeo. Il processo è uno stralcio dell’operazione Jackpot, che ha ricostruito l’ascesa di Nicitra, originario di Palma di Montechiaro e assurto a uno dei protagonisti della malavita romana.