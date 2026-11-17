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Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, Claudio Bencivinni, ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta su presunti incarichi e concorsi pilotati nei confronti dell’eurodeputato ed ex assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e di altri undici indagati. L’indagine ha ipotizzato l’assegnazione di incarichi pubblici, soprattutto in ambito sanitario, attraverso bandi predisposti su misura ed esami condizionati, nell’ambito di progetti finanziati dall’assessorato regionale alla Salute.

Il giudice ha accolto la richiesta del pubblico ministero Gaspare Spedale, ritenendo che i reati di turbativa d’asta e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente non siano applicabili alle procedure di assunzione e agli spostamenti del personale pubblico, ma riguardino esclusivamente appalti per lavori, beni e servizi. Secondo il decreto, eventuali irregolarità avrebbero potuto configurare l’abuso d’ufficio, reato successivamente abrogato. Oltre a Razza, il provvedimento riguarda Giuseppe Arcidiacono, Alberto Bianchi, Filippo Di Piazza, Giuseppe Di Rosa, Sebastiano Ferlito, Ignazio La Mantia, Rosalia Leonardi, Eugenio Pedullà, Ernesto Rapisarda, Francesco Lo Re e Daniele Sorelli.