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Il Comune di Agrigento avvia la macchina organizzativa del Natale 2026 e pubblica l’avviso per assegnare gli spazi dei mercatini, dal 7 dicembre al 6 gennaio. I villaggi saranno allestiti in quattro aree: piazza Cavour, con otto casette, Villa Bonfiglio con venti, Porta di Ponte con otto e viale della Vittoria, dove sono previste fino a cento postazioni. Via Atenea ospiterà invece eventi e spettacoli, senza stand commerciali. Nei mercatini spazio ad artigianato, presepi, decorazioni, libri, giochi in legno e prodotti tipici, compresi dolci della tradizione e specialità Dop, Igp e biologiche. Escluso l’abbigliamento commerciale. Il programma prevede spettacoli gratuiti e giostre per bambini. Organizzatori, commercianti e artigiani potranno presentare istanza di partecipazione tramite Pec all’indirizzo suap@pec.comune.agrigento.it entro le ore 12 del 30 novembre.