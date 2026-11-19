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Una giovane imprenditrice agrigentina è finita vittima di una presunta truffa online. Ha versato quasi 15 mila euro per acquistare un prefabbricato, ma la casa non è mai stata consegnata e i venditori sono spariti nel nulla.

La vicenda è stata denunciata alla Polizia. Tutto ha avuto inizio durante una ricerca su internet, quando la donna si è imbattuta in un’offerta relativa a una struttura prefabbricata che aveva suscitato il suo interesse.

Dopo aver contattato i presunti venditori, le parti avrebbero raggiunto un accordo sul prezzo e sulle modalità di pagamento. Convinta della serietà dell’offerta, l’imprenditrice ha quindi effettuato due distinti versamenti, per una somma complessiva vicina ai 15 mila euro.

Una volta incassato il denaro, però, i venditori sarebbero diventati irreperibili. Nessuna consegna, nessuna abitazione prefabbricata e nessuna risposta alle richieste di chiarimento.

A quel punto la donna ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine, presentando una denuncia per fare luce sull’accaduto e tentare di recuperare il denaro versato.

Sono adesso in corso le indagini per identificare i responsabili. Gli investigatori stanno lavorando anche attraverso l’analisi degli indirizzi IP e degli elementi informatici riconducibili ai contatti avuti dalla vittima con i presunti venditori.