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Per le Regionali del 2027 i vertici nazionali azzurri avrebbero individuato nel vicepresidente della Camera il possibile candidato alla presidenza della Regione. Un’indicazione che suona come una bocciatura politica per Renato Schifani, che pure avrebbe tutte le carte in regola per tentare il secondo mandato.

In Sicilia la partita per le elezioni regionali del 2027 comincia ad accendersi e, soprattutto, rischia di trasformarsi in un problema interno a Forza Italia. Il nome che circola con sempre maggiore insistenza è quello di Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, che secondo le indiscrezioni emerse dopo una riunione dei vertici nazionali del partito sarebbe stato individuato come possibile candidato alla presidenza della Regione Siciliana.

Una notizia tutt’altro che secondaria, perché porta con sé un interrogativo politico inevitabile: che fine ha fatto Renato Schifani?

L’attuale presidente della Regione appartiene proprio a Forza Italia, è stato eletto nel 2022 con il sostegno della coalizione di centrodestra e, sul piano normativo, potrebbe tranquillamente aspirare a un secondo mandato. Lo Statuto siciliano, infatti, consente al presidente della Regione di ricoprire l’incarico per due mandati consecutivi. Non ci sarebbe, dunque, alcun ostacolo giuridico alla sua ricandidatura.

Eppure, mentre Schifani è ancora a Palazzo d’Orléans, il suo stesso partito sembrerebbe già guardare a un altro candidato. Un segnale politicamente pesante, che rischia di essere interpretato come una bocciatura anticipata dell’esperienza di governo del presidente uscente.

La questione non riguarda soltanto una candidatura. Riguarda il rapporto tra il governatore siciliano e i vertici nazionali di Forza Italia, gli equilibri interni al partito e le strategie che gli azzurri intendono mettere in campo per conservare la guida della Regione. Se l’indicazione su Mulè dovesse essere confermata, per Schifani si aprirebbe una stagione politicamente complicata. Perché una cosa è decidere autonomamente di non ricandidarsi, un’altra è scoprire che il proprio partito sta già lavorando per individuare un successore mentre si è ancora alla guida del governo regionale.

Naturalmente, la candidatura dovrà essere discussa e condivisa con gli alleati del centrodestra. Fratelli d’Italia, Lega e le altre forze della coalizione avranno voce in capitolo e non è affatto scontato che l’indicazione di Forza Italia diventi automaticamente la scelta definitiva. Ma il messaggio che arriva da Roma, se le indiscrezioni troveranno conferma, è già politicamente rilevante: Forza Italia sembra voler aprire una nuova partita per la Sicilia, senza dare per scontata la riconferma del presidente uscente.

Per Renato Schifani, insomma, il problema potrebbe non essere l’opposizione, ma la sua stessa famiglia politica. E in politica, quando il partito comincia a cercare un successore prima ancora che il presidente uscente abbia concluso il mandato, il segnale è difficile da ignorare.

La domanda, a questo punto, è una sola: Schifani è ancora il candidato di Forza Italia per il 2027 oppure la partita per Palazzo d’Orléans è già cominciata senza di lui?