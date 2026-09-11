Incidente sulla statale 115: morto un 17enne

Emanuel Giorgio Ruta, 17 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 115, nel tratto Modica-Ispica, in contrada Beneventano. Il giovane, residente a Pozzallo, viaggiava su uno scooter quando, per cause da accertare, si è scontrato con un’automobile che procedeva in direzione opposta. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo, ma il 17enne è morto. Sull’incidente indaga la polizia locale di Modica. Informata anche la Procura.
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