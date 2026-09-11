Agrigento, lanciata una petizione per l’acqua a Maddalusa

Il caso degli immobili abusivi in contrada Maddalusa ad Agrigento ai quali dalla fine del maggio scorso è stata sospesa la fornitura idrica: l’avvocato Salvatore Pennica ha lanciato una petizione on line su Change.org che ha già raccolto centinaia di firme. L’iniziativa è finalizzata ad ottenere interventi urgenti e straordinari da parte delle Istituzioni per assicurare una distribuzione regolare dell’acqua fino a quando non sarà attuata una soluzione della questione urbanistica. Tra le proposte vi sono anche serbatoi e sistemi temporanei di distribuzione per evitare lunghi periodi senz’acqua. L’obiettivo della petizione è quindi tutelare le esigenze quotidiane dei residenti e garantire un servizio essenziale.
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