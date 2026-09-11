Ribera, maltrattamenti alla moglie: quarantenne ai domiciliari con braccialetto elettronico

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Un quarantenne di Ribera, disoccupato, è stato arrestato per aver maltrattato ripetutamente la moglie di 35 anni, costringendola a subire per mesi una condizione di paura e ansia. La donna, libera professionista, ha denunciato il marito. I Carabinieri hanno sostenuto le indagini. E il Tribunale di Sciacca, su richiesta della Procura, ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. A tutela di lei è stato attivato anche il “Codice rosso”, la procedura prevista per le denunce di violenza e maltrattamenti.