Ribera, maltrattamenti alla moglie: quarantenne ai domiciliari con braccialetto elettronico

Un quarantenne di Ribera, disoccupato, è stato arrestato per aver maltrattato ripetutamente la moglie di 35 anni, costringendola a subire per mesi una condizione di paura e ansia. La donna, libera professionista, ha denunciato il marito. I Carabinieri hanno sostenuto le indagini. E il Tribunale di Sciacca, su richiesta della Procura, ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. A tutela di lei è stato attivato anche il “Codice rosso”, la procedura prevista per le denunce di violenza e maltrattamenti.
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