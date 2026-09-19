Incidente mortale sulla 115, scontro frontale tra due auto: muore un 47enne, salvi donna incinta e bambino

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ragico incidente stradale ieri sera sulla statale 115, nel tratto compreso tra Marsala e Petrosino, all’altezza del Baglio Basile. A perdere la vita è stato Francesco Giacalone, 47 anni, rimasto coinvolto in un violento scontro frontale tra due automobili.

L’impatto non ha coinvolto soltanto le due vetture. Una terza auto, sulla quale viaggiava un’intera famiglia, è stata interessata dall’incidente. A bordo c’erano anche una donna incinta e un bambino.

Fortunatamente nessuno degli occupanti della terza vettura ha riportato ferite. Per precauzione, tuttavia, tutti sono stati accompagnati in ospedale per gli accertamenti sanitari.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione le cause del drammatico impatto.