Licata, 54enne trovato morto in casa: la Procura dispone l’autopsia

Condividi

Visualizzazioni 224

Un uomo di 54 anni è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione di via San Francesco di Paola, nel quartiere Marina di Licata.

A fare la scoperta sono stati i soccorritori, intervenuti nell’abitazione insieme ai carabinieri. Da una prima ispezione sul corpo non sarebbero emersi elementi tali da far ipotizzare una morte violenta e, in un primo momento, il decesso è stato ricondotto a cause naturali.

La Procura della Repubblica di Agrigento, tuttavia, ha disposto l’esecuzione dell’autopsia. Sarà l’esame medico-legale a stabilire con certezza le cause e le circostanze della morte del 54enne.