Agrigento, nubifragio, Valentina Cirino bacchetta l’Amministrazione

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Dopo il violento nubifragio che ha colpito Agrigento, la consigliera comunale della Lega, Valentina Cirino, critica l’amministrazione di non aver garantito un’adeguata prevenzione. Secondo Cirino, tombini e caditoie ostruiti da detriti e vegetazione hanno aggravato gli allagamenti e i disagi provocati dalle piogge. La consigliera sottolinea che, dopo oltre cento giorni dall’insediamento della nuova giunta, non sarebbero state effettuate le necessarie attività di manutenzione prima dell’arrivo delle piogge autunnali. Cirino chiede un piano straordinario per la pulizia di caditoie, tombini e canali di sgrondo, controlli nei punti più esposti agli allagamenti e un programma strutturale contro il rischio idrogeologico. L’obiettivo – afferma – è superare gli interventi d’emergenza assicurando una manutenzione costante del territorio.