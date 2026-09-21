“Nubifragio”: riaperte strade provinciali tra Agrigento e provincia

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Tra Agrigento e provincia, le strade provinciali SP1 Spinasanta-Villaseta, SP2 Piano Gatta-Montaperto-Giardina Gallotti e la SPR ex regionale 24 Agrigento-Cattolica Eraclea sono state riaperte al transito dopo gli interventi per rimuovere fango e detriti causati dal violento nubifragio di sabato. I mezzi della Provincia di Agrigento hanno lavorato anche durante la notte e proseguono le operazioni di pulizia, mentre interventi sono stati effettuati anche sulla SP4 Panoramica dei Templi. Sul posto è intervenuto anche l’Ufficio di Protezione civile della Provincia. Il transito resta consentito con prudenza, nel rispetto della segnaletica e dei limiti di velocità, perchè in alcuni tratti sono ancora presenti residui di fango sull’asfalto.