Raid “agricolo” a Santa Margherita Belice

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Incursione notturna in un uliveto di contrada Venaria, a Santa Margherita di Belìce, dove sono stati tagliati alla base 23 alberi d’ulivo in produzione. A scoprire la devastazione è stato il proprietario del terreno, un 67enne, che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione cittadina. Il raid ha provocato un danno economico stimato in circa duemila euro, azzerando anni di lavoro e cura delle piante. La denuncia è stata presentata contro ignoti e dell’episodio è stata informata la Procura della Repubblica. I militari hanno avviato accertamenti e rilievi per individuare i responsabili dell’incursione e ricostruire la dinamica del danneggiamento, verificando eventuali elementi utili alle indagini.