Furia Etna senza sosta: scalo di Catania paralizzato fino alle 2 della giornata di domani, danni al turismo per 24 milioni di euro

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La prolungata e intensa attività vulcanica dell’Etna continua a mettere a dura prova il sistema dei trasporti e dell’accoglienza in Sicilia . L’aeroporto internazionale di Catania-Fontanarossa resterà interamente bloccato per arrivi e partenze almeno fino alle ore 2:00 della giornata di domani, prolungando una fase di profonda criticità che va avanti ormai da sei giorni consecutivi .

Gli ultimi rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) confermano che le bocche sommitali mantengono un’alimentazione costante dell’attività effusiva . Contestualmente, la nube di cenere prodotta dalle eruzioni continua a essere spinta dai venti in direzione sud, posizionandosi esattamente sull’area dello scalo etneo e rendendo impossibile qualsiasi operazione di volo in sicurezza .

La chiusura forzata di Fontanarossa ha innescato un effetto domino su tutti gli altri scali dell’isola, chiamati a un vero e proprio tour de force per gestire i flussi di passeggeri dirottati . Soltanto nella giornata di ieri, oltre cinquanta collegamenti aerei sono stati riprotetti e riprogrammati sugli aeroporti di Palermo, Trapani e Comiso . In particolare, lo scalo casmeneo ha superato quota 140 voli gestiti dall’inizio dell’emergenza, confermandosi un punto di riferimento logistico cruciale per l’intera regione .

L’impatto complessivo di questa prolungata emergenza si traduce in cifre imponenti: sono oltre settecento i collegamenti saltati a Catania tra cancellazioni e dirottamenti, coinvolgendo decine di migliaia di viaggiatori . Una situazione che sta pesando in modo drammatico sul comparto economico e turistico dell’isola, con stime preliminari che parlano di perdite pari ad almeno 24 milioni di euro per l’intero sistema turistico siciliano