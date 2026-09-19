Interdittiva prefettizia sospesa dal TAR: la E.D. Srl di Aragona salva contratti e lavoro

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Un’immediata boccata d’ossigeno per la E.D. S.r.l., azienda con sede ad Aragona attiva nel settore della messa in riserva di rifiuti non pericolosi da raccolta differenziata e della lavorazione di cascami e rottami.

Il Presidente della Prima Sezione del TAR Sicilia – Palermo ha sospeso in via d’urgenza l’efficacia del provvedimento con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva disposto la cancellazione della società dall’Albo dei Gestori Ambientali.

L’intricata vicenda ha preso il via a fine luglio, quando la Prefettura di Agrigento ha emesso una misura interdittiva nei confronti della società agrigentina, ipotizzando un pericolo di condizionamento mafioso sulla base di alcuni elementi indiziari.

Un provvedimento che ha innescato un immediato effetto domino: in esecuzione dell’interdittiva prefettizia, il Ministero dell’Ambiente ha disposto la cancellazione dell’impresa dall’Albo, con il rischio di paralizzarne del tutto la presenza sul mercato.

La svolta è arrivata con il ricorso proposto nell’intesse della società dagli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi.

I legali della E.D. S.r.l. hanno censurato i provvedimenti deducendo da un lato, la palese violazione del diritto al contraddittorio, poiché la Prefettura avrebbe indicato solo alcuni indizi nella fase istruttoria per poi fondare la decisione finale su circostanze mai contestate in precedenza; dall’altro, un difetto di motivazione e di istruttoria sull’effettiva rilevanza dei singoli elementi richiamati.

Con la successiva cancellazione dall’Albo dei Gestori Ambientali, la società si è trovata di fronte allo spettro di un blocco immediato di tutti i cantieri e dei contratti in corso con aziende private.

Gli avv.ti Rubino e De Marco Capizzi hanno quindi impugnato il provvedimento ministeriale con ricorso per motivi aggiunti e richiesto al Presidente del TAR Palermo un decreto monocratico urgente per scongiurare un danno irreparabile.

Condividendo le tesi difensive, il Presidente della Prima Sezione del TAR ha sospeso gli effetti della cancellazione fino all’udienza camerale del 6 ottobre 2026.

Grazie a questa decisione cautelare, la E.D. S.r.l. potrà continuare a operare regolarmente e a mantenere i rapporti contrattuali nel settore ambientale in attesa della discussione in sede collegiale.