La Sicilia prima in Italia per spesa Fondi sviluppo e coesione

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La Sicilia risulta prima in Italia per impegni e pagamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, secondo i dati regionali aggiornati al 30 giugno. Gli impegni giuridicamente vincolanti hanno raggiunto 749 milioni di euro, mentre i pagamenti ammontano a 279 milioni, con incrementi rispettivamente di 43 e 26 milioni rispetto ad aprile. La dotazione assegnata alla Sicilia dall’Accordo per la coesione è di quasi 5 miliardi, destinati a infrastrutture, ambiente, risorse idriche, mobilità, imprese e servizi.

Gli interventi con lavori o forniture in corso sono aumentati da 526 a 857 milioni nel primo semestre. I progetti attivi sono 155 e 12 le opere concluse. Il presidente Renato Schifani punta a raggiungere un miliardo di euro di impegni entro fine anno. Il dato colloca l’Isola davanti a Campania e Calabria.