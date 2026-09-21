Palma di Montechiaro, lavoro nero e videosorveglianza abusiva: stangata da 15 mila euro al titolare di un bar

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Controlli dei carabinieri in un esercizio commerciale di Palma di Montechiaro hanno portato alla luce una serie di irregolarità.

Durante l’ispezione, i militari hanno accertato la presenza di un lavoratore impiegato senza regolare contratto, oltre a diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Tra queste, la mancata formazione e informazione dei dipendenti, l’assenza della necessaria sorveglianza sanitaria e la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale.

Nel locale è stato inoltre trovato un impianto di videosorveglianza installato senza le necessarie autorizzazioni.

Per il titolare, un uomo di circa 50 anni, è scattata la denuncia. A suo carico è stata inoltre elevata una sanzione complessiva di 15 mila euro ed è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Un controllo che ha dunque fatto emergere un quadro di numerose violazioni, con pesanti conseguenze per il gestore del bar.