Incendio in un cantiere a Licata, danni per 20 mila euro: indagano i carabinieri

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Proseguono gli accertamenti per fare luce sull’incendio che nei giorni scorsi ha interessato un cantiere situato a Licata, dove sono in corso i lavori per la realizzazione di una vasca destinata alla raccolta e al deflusso delle acque meteoriche.

L’episodio si è verificato in corso Argentina, all’incrocio con via Salvo D’Acquisto. Secondo le prime verifiche effettuate dagli investigatori, il rogo avrebbe avuto origine in un’area adiacente invasa da vegetazione secca e sterpaglie. Le fiamme, alimentate rapidamente, si sarebbero poi estese fino a raggiungere il cantiere.

Il fuoco ha causato la distruzione di quattro tubazioni in PVC, ciascuna della lunghezza di 12 metri, destinate alla realizzazione della condotta. Il danno economico è stato quantificato in circa 20 mila euro e ha colpito un’impresa con sede a Favara impegnata nell’esecuzione dell’opera.

Sul caso stanno lavorando i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare le cause che hanno provocato l’incendio.