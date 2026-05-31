Nuovo cedimento alla falesia di Zingarello: cresce l’allarme per l’erosione della costa

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Ancora un crollo lungo la falesia di Zingarello, ad Agrigento, dove il fenomeno dell’erosione continua a minacciare uno dei tratti costieri più suggestivi del territorio. A segnalare l’ennesimo episodio è stata l’associazione ambientalista MareAmico, che torna a richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di interventi concreti e tempestivi.

Secondo Claudio Lombardo, responsabile dell’associazione, il progressivo deterioramento della costa rischia di provocare conseguenze sempre più gravi. L’avanzata dell’erosione potrebbe infatti ridurre ulteriormente le aree balneabili e mettere in pericolo abitazioni e strutture situate nelle zone più esposte.

MareAmico chiede alla futura amministrazione comunale di Agrigento di affrontare con decisione la questione, avviando un confronto con la struttura commissariale regionale che si occupa di dissesto idrogeologico. L’obiettivo è realizzare uno studio approfondito delle criticità presenti lungo il litorale agrigentino e programmare gli interventi necessari per la sua salvaguardia.

L’associazione sottolinea come il tempo a disposizione sia sempre meno e invita gli enti competenti ad agire rapidamente per evitare che il fenomeno continui a compromettere il patrimonio naturale e paesaggistico della zona.