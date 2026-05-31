Tragico incidente sulla SS115: muore motociclista di 35 anni, ferito un automobilista

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Doveva essere una normale giornata all’insegna del relax e della passione per le due ruote, ma si è conclusa in modo drammatico per un motociclista di Pozzallo. Un uomo di 35 anni, identificato con le iniziali G.C., ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 115 Gela-Licata.

Il sinistro si è verificato in contrada Tenutella, nel territorio comunale di Butera. Secondo una prima ricostruzione, il 35enne viaggiava a bordo del suo scooter Yamaha T-Max quando, per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrato con un fuoristrada.

L’impatto è stato particolarmente violento e per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, l’uomo è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

Il conducente del veicolo coinvolto è rimasto ferito ed è stato affidato alle cure del personale sanitario. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118, le forze di polizia e il personale Anas per la gestione della viabilità e i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. È stato inoltre richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

A seguito dell’incidente, il tratto della SS115 in direzione dell’innesto con la Statale 124 Siracusa è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Le indagini sono in corso per accertare le cause dello scontro.