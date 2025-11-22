Genovese assolto da un’imputazione di riciclaggio

Condividi

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, ribaltando la sentenza di condanna inflitta in primo grado, ha assolto l’ex sindaco di Messina ed ex deputato regionale del Partito Democratico, poi di Forza Italia, Francantonio Genovese. Con la formula “perché il fatto non sussiste”, è stato scagionato dall’imputazione di riciclaggio contestata in uno stralcio del processo “Corsi d’oro bis”, per illeciti su corsi di formazione professionale. Nel frattempo la Cassazione ha reso definitiva la condanna a carico di Genovese a 6 anni e 8 mesi di reclusione nell’ambito del troncone principale dello stesso processo, riconoscendolo colpevole di associazione a delinquere finalizzata alle truffe, tentata estorsione all’ex dirigente regionale siciliano della Formazione Ludovico Albert e di una serie di reati tributari.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)