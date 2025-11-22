Bonus “Caro voli” prorogato fino a febbraio

Condividi

L’assessore regionale a Infrastrutture e trasporti, Alessandro Aricò, ha prorogato il bonus della Regione per i residenti siciliani contro il “caro voli” fino al 28 febbraio del 2026. Aricò spiega: “Abbiamo voluto dare una risposta all’enorme richiesta dei cittadini siciliani, confermando l’impegno del governo Schifani nel contrasto degli effetti del ‘caro voli’, soprattutto in un periodo di grandi spostamenti come quello delle prossime festività.

In pochi giorni le piattaforme di prenotazione delle compagnie Ita e Aeroitalia saranno aggiornate con la nuova scadenza e sarà possibile acquistare il biglietto ottenendo lo sconto. I numeri ci dicono quanto sia importante questa misura introdotta per venire incontro alle legittime esigenze di chi vive in un’isola, basti pensare che, secondo i dati disponibili in assessorato alla fine di ottobre 2025, oltre un milione e 300 mila sono state le richieste di rimborso sulla piattaforma SiciliaPei lanciata alla fine del 2023. Nel solo 2025 (gennaio-ottobre) oltre 600 mila viaggiatori hanno ottenuto lo sconto grazie all’iniziativa della Regione”. Il contributo prevede uno sconto del 25% del prezzo del biglietto per tutti i residenti in Sicilia per voli da e per tutti gli aeroporti italiani. Lo sconto è del 50% per le persone con almeno il 67% di invalidità, gli studenti e i residenti con un Isee inferiore a 15 mila euro.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)