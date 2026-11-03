Confasi Sicilia, corso di formazione per operatori presso la sede provinciale di Agrigento a Favara

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Si terrà giovedi prossimo 5 novembre a Favara presso la sede provinciale della Confasi di Agrigento una giornata Formazione in presenza promosso dall’organizzazione sindacale e tenuto, nell’occasione, dal Presidente Davide Lercara nella veste anche di responsabile formazione della Confasi Accademy . “L’iniziativa gratuita è rivolta a operatori e collaboratori per l’avvio di nuovi CAF, sottolinea il responsabile provinciale Riccardo Montalbano. “La formazione per la Confasi rappresenta, infatti, uno degli investimenti più importanti per il futuro per coloro che operano al servizio delle persone– dichiara il presidente Lercara, per il quale “ in un contesto sociale e normativo in continua evoluzione, aggiornare competenze e consolidare professionalità significa essere in grado di offrire risposte puntuali, concrete e affidabili a lavoratori, pensionati, famiglie e cittadini”. “Essere operatori Confasi– conclude – significa infatti non limitarsi alla gestione di pratiche e adempimenti, ma accompagnare le persone nella comprensione de propri diritti, nella tutela delle proprie esigenze e nella costruzione del proprio futuro.. Le persone interessate al corso possono anche inviare una mail all’indirizzo confasi.favara@gmail.com