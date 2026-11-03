Corruzione ad Agrigento, Miccichè: “Non ho mai commesso illeciti in vita mia”

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Corruzione ad Agrigento, indagato l’ex sindaco Franco Miccichè: «Sono sereno, mai commesso illeciti in vita mia»

L’ex primo cittadino interviene dopo la notizia dell’indagine che ipotizza i reati di corruzione e turbata libertà nella scelta del contraente. Nel mirino degli inquirenti gli interventi al parcheggio pluripiano e l’installazione delle luminarie natalizie.

«Gli inquirenti stanno effettuando delle legittime attività esplorative su una vicenda di cui non conosco i dettagli». Franco Miccichè, ex sindaco di Agrigento, rompe il silenzio dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito di un’inchiesta per presunta corruzione e turbata libertà nella scelta del contraente.

Il fascicolo della Procura riguarda due vicende: gli interventi al parcheggio pluripiano e l’installazione delle luminarie natalizie.

Miccichè manifesta tranquillità e respinge, con fermezza, qualsiasi possibile addebito sul proprio conto. «Sono sereno perché so di non aver mai commesso illeciti penali in vita mia», afferma l’ex primo cittadino. Miccichè aggiunge di non conoscere ancora nel dettaglio le contestazioni e assicura la propria disponibilità a collaborare con gli investigatori: «Non appena sarò messo nelle condizioni di conoscere più dettagliatamente le ipotesi per cui si procede, non esiterò un solo istante a offrire il mio contributo conoscitivo alle indagini».

Infine, l’auspicio di poter chiarire rapidamente la propria posizione: «Confido che io possa chiarire nel più breve tempo possibile la mia posizione».