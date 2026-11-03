Agrigento, indagati l’ex sindaco Miccichè e l’ex assessore Patrizia Lisci

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La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati l’ex sindaco Franco Miccichè, l’ex assessore al Bilancio Patrizia Lisci e due imprenditori, Salvatore Alaimo, di Porto Empedocle, titolare di un’azienda specializzata in impianti tecnologici, e Antonio Plescia, proprietario di un’impresa edile di Villafrati.

Gli si contestano ipotesi di reato di corruzione e turbata libertà nella scelta del contraente. Le indagini sono state avviate a seguito di un esposto. E hanno coinvolto affidamenti diretti dei lavori per l’installazione delle luminarie natalizie in città e interventi sul parcheggio pluripiano, tra dicembre 2024 e febbraio 2026. Sono state eseguite perquisizioni nei confronti degli indagati, con il sequestro dei telefoni cellulari, successivamente restituiti dopo l’estrazione dei dati ritenuti utili alle indagini. Il titolare del fascicolo è il pubblico ministero Elettra Consoli.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)