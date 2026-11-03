Sciacca, maltrattamenti a lei, severa condanna per lui

Il Tribunale di Sciacca ha condannato a 5 anni di reclusione un quarantenne del posto, G.T., ritenuto responsabile di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti dell’ex compagna convivente. Le violenze, secondo le contestazioni, si sarebbero protratte per circa cinque anni, durante cui l’uomo avrebbe ripetutamente aggredito la donna con calci, schiaffi e pugni, minacciando anche, dopo averla trascinata fino ad una finestra, di gettarla nel vuoto.
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