San Leone, il vento spezza una palma che precipita su un’auto: tragedia sfiorata

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Le violente raffiche di vento hanno provocato il cedimento del tronco, finito su una piccola utilitaria parcheggiata. Illesa una donna, vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza la zona.

Paura a San Leone, dove il forte vento che sta sferzando la costa agrigentina ha provocato il crollo di una palma. Il tronco, spezzatosi improvvisamente, è precipitato su un’auto in sosta, una piccola utilitaria nera, danneggiandola pesantemente e sfondando il lunotto posteriore.

Momenti di apprensione per una donna che, fortunatamente, è rimasta illesa. Il bilancio avrebbe potuto essere ben più grave se in quel momento qualcuno si fosse trovato a passare sul marciapiede o nei pressi della vettura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nella rimozione del tronco e nella messa in sicurezza dell’area. I pompieri stanno inoltre verificando le condizioni delle altre palme presenti lungo la strada, per scongiurare ulteriori cedimenti.

Il maltempo continua dunque a creare disagi e situazioni di pericolo nell’Agrigentino, con il forte vento che mette a rischio alberi, strutture e veicoli.