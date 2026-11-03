Attacchi hacker supermercati, indagini in corso

Attacchi hacker hanno colpito i sistemi di refrigerazione di almeno quattro supermercati siciliani, tre a Catania e uno a Palermo, provocando il surriscaldamento dei banchi frigoriferi e il conseguente deterioramento degli alimenti. Così conferma Giuseppe Spadaro, direttore generale del gruppo Radenza, che gestisce punti vendita a marchio Coop, spiegando che l’intrusione informatica, avvenuta intorno alle 4 del mattino di ieri, ha modificato i parametri di temperatura degli impianti. Sono in corso le verifiche per quantificare i danni e ricostruire la provenienza degli attacchi, Indagano la Polizia postale e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Da accertare anche eventuali collegamenti con analoghi episodi registrati in altri Paesi europei.
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