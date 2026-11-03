San Leone, violenta rissa con accoltellamento tra 1 e 2 agosto, cinque Daspo urbani

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Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha emesso cinque Daspo urbani, il cosiddetto Daspo Willy, nei confronti di altrettanti giovani, tra cui un minorenne, coinvolti nella violenta rissa avvenuta il 2 agosto scorso a San Leone, tra piazzale Giglia e viale dei Giardini. Le indagini dei Carabinieri di Villaseta, supportate dalle immagini della videosorveglianza, hanno ricostruito l’aggressione, scatenata da futili motivi e degenerata in uno scontro con un coltello. Un minorenne è stato raggiunto da diverse coltellate e trasportato in ospedale in codice rosso. Per i quattro giovani agrigentini è scattato il divieto, per tre anni, di frequentare i locali della zona. Più restrittiva la misura per il 26enne gambiano, attualmente in carcere per rissa e tentato omicidio: non potrà frequentare, dalle 18 alle 6, locali pubblici e bar in tutta la provincia. Sono 58 i provvedimenti dello stesso genere emessi dall’inizio dell’anno.