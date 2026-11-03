San Leone, violenta rissa con accoltellamento tra 1 e 2 agosto, cinque Daspo urbani

Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha emesso cinque Daspo urbani, il cosiddetto Daspo Willy, nei confronti di altrettanti giovani, tra cui un minorenne, coinvolti nella violenta rissa avvenuta il 2 agosto scorso a San Leone, tra piazzale Giglia e viale dei Giardini. Le indagini dei Carabinieri di Villaseta, supportate dalle immagini della videosorveglianza, hanno ricostruito l’aggressione, scatenata da futili motivi e degenerata in uno scontro con un coltello. Un minorenne è stato raggiunto da diverse coltellate e trasportato in ospedale in codice rosso. Per i quattro giovani agrigentini è scattato il divieto, per tre anni, di frequentare i locali della zona. Più restrittiva la misura per il 26enne gambiano, attualmente in carcere per rissa e tentato omicidio: non potrà frequentare, dalle 18 alle 6, locali pubblici e bar in tutta la provincia. Sono 58 i provvedimenti dello stesso genere emessi dall’inizio dell’anno.
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