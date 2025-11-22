Maratona fatale per un podista di Caltanissetta

A Palermo all’ospedale Civico è morto Carmelo Dibilio, il podista di 63 anni di Caltanissetta preda di un infarto dopo la Maratona di Palermo domenica scorsa. E’ stato ricoverato in codice rosso dopo essere stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 presenti sul circuito di gara. E’ stato sottoposto ad un intervento di angioplastica. Le sue condizioni, inizialmente stabili, poi sono peggiorate fino al decesso.

