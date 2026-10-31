Eventopoli, Vincenzo Abate si autosospende da Free Melody e respinge le accuse: «Sono estraneo ai fatti»

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Il direttore dell’associazione si fa da parte per garantire autonomia all’organizzazione. È indagato per corruzione insieme all’ex direttore generale della Fondazione Teatro Pirandello, Salvo Prestia, nell’ambito dell’inchiesta sui fondi pubblici destinati agli eventi.

Vincenzo Abate rompe il silenzio sull’inchiesta “Eventopoli” e respinge le contestazioni. L’ex direttore dell’associazione “Free Melody – Orchestra Filarmonica Demetra” si dichiara estraneo ai fatti e sostiene di non avere partecipato in alcun modo all’organizzazione della manifestazione finita sotto la lente della Procura di Agrigento.

Contestualmente, Abate ha comunicato di avere formalizzato la propria autosospensione dall’incarico, spiegando di avere assunto questa decisione per «garantire la piena operatività della stessa in assoluta autonomia e libertà decisionale».

Il suo nome compare nell’inchiesta della Procura agrigentina sui presunti illeciti nella gestione dei finanziamenti pubblici destinati a manifestazioni ed eventi culturali, vicenda che coinvolge anche il deputato nazionale Calogero Pisano e diversi amministratori e funzionari.

Abate è indagato per corruzione insieme all’ex direttore generale della Fondazione Teatro Pirandello, Salvo Prestia.

Secondo la ricostruzione dei pubblici ministeri, Prestia avrebbe ricevuto o accettato, per sé o per altri, una somma di denaro non quantificata in relazione a uno spettacolo realizzato da Abate. In un’altra circostanza, avrebbe invece accettato la promessa di 2.500 euro per lo spettacolo conclusivo dell’edizione 2026 del Mandorlo in Fiore. Il costo dell’evento per la Fondazione Teatro Pirandello sarebbe stato di 25 mila euro.

Accuse che Abate respinge, ribadendo la propria disponibilità a collaborare con gli inquirenti e a fornire tutti i chiarimenti necessari.

Nel comunicato diffuso, l’ex direttore di Free Melody manifesta «massimo rispetto per la magistratura e per l’attività investigativa in corso», dichiarandosi disponibile a offrire ogni elemento utile agli accertamenti, nella piena fiducia che le verifiche consentiranno di chiarire la propria posizione e fugare ogni equivoco.