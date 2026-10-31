Raffadali, restituisce la merce rubata, ritirata la querela

Un 34enne tunisino residente ad Agrigento ha rubato tre bottiglie di alcolici dal minimarket “Rosso Tono” di Raffadali, allontanandosi senza pagare. Poco dopo è tornato nel negozio, ha chiesto scusa al titolare e lo ha risarcito con 100 euro. Il proprietario ha deciso di perdonarlo e ha ritirato la querela davanti ai carabinieri della locale stazione. Il giudice Michele Agrifoglio ha quindi dichiarato estinto il reato.
Notizie correlate
-
Porto Empedocle, maxi sequestro in una macelleria: oltre 1,8 tonnellate di carne sotto sequestro. Due lavoratori in neroCondividi Visualizzazioni 108 Controlli dei Carabinieri, con NAS e NIL, in una macelleria del centro cittadino...
-
Trasparenza sui cantieri storici: il TAR dà ragione all’ex presidente del Tribunale dott. Salvatore Di VitaleCondividi Visualizzazioni 138 Il Comune di Palermo dovrà mostrare tutte le carte e le autorizzazioni relative...
-
Inaugurato l’Antiquarium della Valle: saranno raccontati gli scavi del Parco archeologicoCondividi Visualizzazioni 124 È stato inaugurato ieri il nuovo Antiquarium della Valle dei Templi, ospitato all’interno...