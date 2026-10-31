Raffadali, restituisce la merce rubata, ritirata la querela

Redazione
Condividi
Visualizzazioni 140

Un 34enne tunisino residente ad Agrigento ha rubato tre bottiglie di alcolici dal minimarket “Rosso Tono” di Raffadali, allontanandosi senza pagare. Poco dopo è tornato nel negozio, ha chiesto scusa al titolare e lo ha risarcito con 100 euro. Il proprietario ha deciso di perdonarlo e ha ritirato la querela davanti ai carabinieri della locale stazione. Il giudice Michele Agrifoglio ha quindi dichiarato estinto il reato.

Notizie correlate

Leave a Comment