Dalla terra all’e-commerce: così cambia l’agricoltura siciliana

Condividi

Visualizzazioni 208

L’agricoltura siciliana sta vivendo una fase di trasformazione in cui tradizione, nuove colture e digitale iniziano a procedere nella stessa direzione. A raccontarlo sono anche i numeri del biologico: secondo i dati ISMEA-SINAB, nel 2025 la Sicilia ha raggiunto oltre 410 mila ettari di superficie biologica, in crescita dell’1,9% rispetto all’anno precedente. Un patrimonio produttivo enorme, che oggi può trovare nell’e-commerce un canale in più per raggiungere il consumatore.

La vendita online, infatti, permette anche alle realtà agricole territoriali di uscire dai confini regionali e raggiungere direttamente clienti in tutta Italia. È a partire da qui che le più intraprendenti aziende siciliane specializzate negli alimenti bio stanno affiancando ai tradizionali sistemi di distribuzione nuovi modelli di vendita, capaci di raccontare la provenienza del prodotto e, allo stesso tempo, renderlo acquistabile a centinaia di chilometri dal luogo in cui viene coltivato.

Il mercato alimentare passa anche dall’e-commerce

Secondo l’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano, nel 2026 il Food & Grocery online in Italia vale 5,1 miliardi di euro, con una crescita del 5% rispetto al 2025. Anche l’enogastronomia continua a crescere e circa un quinto del suo valore deriva dall’export.

Per le aziende agricole questo significa poter affiancare alla vendita tradizionale un canale capace di accorciare la distanza tra campagna e consumatore. Ma significa anche organizzare raccolta, confezionamento e spedizione in modo diverso, soprattutto quando si tratta di prodotti freschi.

Un esempio arriva dalla possibilità di acquistare avocado biologico in vendita online coltivato direttamente in Sicilia. Le varietà proposte online su negozi specializzati provengono infatti da coltivazioni siciliane certificate biologiche, preparati in cassette e spediti tenendo conto anche dei tempi di maturazione del frutto.

Quello dell’avocado è un caso interessante anche perché mostra come il digitale possa accompagnare e favorire l’evoluzione delle produzioni locali: accanto alle colture storicamente associate alla Sicilia trovano spazio prodotti differenti, che possono raggiungere il consumatore senza perdere il legame con la loro origine.

Biologico, vegetale e tradizione: cambiano anche le richieste dei consumatori

La trasformazione non riguarda soltanto dove si acquista, ma anche ciò che si cerca. Il biologico è, ormai, un comparto importante dell’agricoltura siciliana e online è possibile valorizzare produzioni fresche insieme a conserve, pasta, legumi, frutta secca e altre specialità del territorio.

Anche l’alimentazione vegetale può incontrare facilmente la tradizione gastronomica dell’isola. Pomodoro, mandorle, legumi, conserve e numerose preparazioni tipiche nascono infatti da ingredienti vegetali. Chi acquista i prodotti vegani di Passo Ladro, ad esempio, trova un catalogo che comprende oltre 40 referenze, dalle passate di pomodoro alle conserve, fino a pasta di grani siciliani, frutta secca e legumi.

L’e-commerce, dunque, non sostituisce necessariamente il legame con il territorio. Può diventare uno strumento per renderlo più visibile: la produzione rimane in Sicilia, mentre la vetrina si apre a un mercato molto più ampio. Ed è proprio nell’incontro tra agricoltura, identità territoriale e nuovi canali di vendita che può giocarsi una parte importante dello sviluppo delle aziende agricole siciliane.