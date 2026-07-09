Militello in Val di Catania accoglie Michelle Hunziker: conferita la cittadinanza onoraria

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Il Comune di Militello in Val di Catania ha conferito la cittadinanza onoraria a Michelle Hunziker, riconoscendo il profondo legame che da anni unisce la popolare presentatrice al centro storico del Catanese. La cerimonia si è svolta il 3 luglio alla presenza del sindaco Giovanni Burtone, del vicesindaco Salvo Partenope, degli amministratori comunali e della figlia della conduttrice, Aurora Ramazzotti.

L’iniziativa ha rappresentato molto più di un semplice atto formale. L’amministrazione ha voluto celebrare un rapporto nato molti anni fa e consolidatosi nel tempo, trasformando in un riconoscimento ufficiale un sentimento di affetto reciproco tra la showgirl e la comunità militellese.

Durante il suo intervento, Michelle Hunziker ha ricordato il suo primo viaggio a Militello, avvenuto quando aveva appena 14 anni. In quell’occasione rimase affascinata dall’atmosfera del paese, dai suoi vicoli, dai profumi della Sicilia e dall’accoglienza ricevuta dagli abitanti.

Successivamente, ha raccontato, un incontro con Pippo Baudo contribuì a rafforzare ulteriormente quel legame. Fu proprio il celebre presentatore, originario della Sicilia, a parlarle ancora di Militello, dando vita a un’amicizia che, come ha ricordato la stessa Hunziker, si rivelò importante anche per l’avvio della sua carriera televisiva.

«La mia storia con Militello è iniziata tanti anni fa e questo luogo è rimasto sempre nel mio cuore», ha dichiarato la conduttrice, visibilmente emozionata nel ricevere il riconoscimento.

Per il Comune, la cittadinanza onoraria rappresenta un modo per valorizzare una figura che, pur avendo costruito una carriera di successo a livello nazionale e internazionale, non ha mai nascosto il forte affetto nei confronti di Militello in Val di Catania. Una giornata di festa che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e che ha suggellato un rapporto destinato a rimanere nel tempo.