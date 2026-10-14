Siculiana, denunciato costruttore abusivo

A Siculiana un operaio di 45 anni è stato denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento dai Carabinieri della locale stazione per avere costruito abusivamente due immobili su un terreno lungo la strada provinciale 17: uno destinato a uso abitativo e l’altro a deposito di materiali. Durante un’ispezione, i militari hanno accertato che le costruzioni sono prive delle necessarie autorizzazioni edilizie. Al termine dei controlli, entrambi i manufatti sono stati sequestrati.
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