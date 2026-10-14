Protesi peniene, l’ASP di Agrigento si costituirà parte civile e segnalerà il caso alla Corte dei conti

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Il commissario straordinario: «L’Azienda tutelerà con fermezza le risorse pubbliche e la propria immagine. Nessuna tolleranza verso eventuali irregolarità»

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento prende le distanze da ogni eventuale condotta illecita che dovesse essere accertata nell’ambito dell’inchiesta della Procura della Repubblica relativa agli interventi per l’impianto di protesi peniene eseguiti presso l’ospedale “San Giovanni di Dio” e al loro presunto addebito al Servizio Sanitario Nazionale in assenza dei requisiti previsti.

In relazione alle notizie diffuse in queste ore da numerose testate giornalistiche, il commissario straordinario Alessandro Delle Donne ribadisce la volontà dell’Azienda di tutelare, in ogni sede competente, gli interessi dell’istituzione sanitaria, la correttezza dell’attività assistenziale e l’integrità delle risorse pubbliche.

A tal fine, l’ASP procederà alla costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento giudiziario, non appena ne ricorreranno i presupposti processuali, e trasmetterà una segnalazione alla Corte dei conti affinché siano valutati gli eventuali profili di danno erariale.

Così il commissario: «le risorse del Servizio sanitario pubblico devono essere impiegate esclusivamente nel rispetto delle norme e a tutela del diritto alla salute dei cittadini. Qualora venissero accertati comportamenti illeciti, l’Azienda agirà con la massima fermezza per difendere il patrimonio pubblico e fare valere le proprie ragioni nelle sedi competenti. Non possiamo consentire che eventuali condotte individuali compromettano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni sanitarie».

L’ASP precisa che i primi elementi di criticità avevano già determinato l’avvio di verifiche interne, con l’obiettivo di approfondire l’anomalo volume di interventi e accertare la regolarità delle procedure adottate. Gli approfondimenti si sono inseriti nel quadro delle successive attività di verifica da parte degli organismi competenti e dell’autorità giudiziaria.

L’Azienda conferma la piena disponibilità a collaborare con la magistratura e con tutti gli organi preposti agli accertamenti, assicurando il massimo supporto per la ricostruzione dei fatti e la tutela degli interessi pubblici. Nel rispetto del principio di presunzione di innocenza e senza anticipare valutazioni sulle responsabilità individuali, l’ASP ribadisce che la propria priorità resta garantire trasparenza, legalità e corretto utilizzo delle risorse destinate all’assistenza sanitaria.