Ok all’incremento di fondi per gli Enti locali siciliani

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Semaforo verde all’aumento delle risorse destinate ai Comuni siciliani: la Conferenza Regione-Autonomie locali ha aumentato il Fondo delle autonomie locali a 365 milioni di euro, rispetto ai 350 milioni dello scorso anno. L’incremento segue la trattativa condotta dall’Anci Sicilia, l’Associazione dei Comuni, con il governo regionale e il Parlamento siciliano. Secondo il presidente dell’Anci Sicilia Paolo Amenta e il segretario generale Mario Emanuele Alvano, il Fondo potrebbe aumentare ulteriormente a 385 milioni con il disegno di legge sulle variazioni di bilancio, atteso nei prossimi giorni all’Assemblea regionale. L’Anci auspica infine un incremento strutturale di altri 100 milioni di euro.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)