Favara, carnevale 2026. Programma e organizzazione

Grazie alla collaborazione del Comune di Favara, AICS presieduta da Davide Russello, i ragazzi di Via Agrigento, l’AIDO e altre associazioni cittadine anche il 2026 avrà il suo carnevale favarese per portare allegria, divertimento, musica e colori.

Protagonisti dell’evento saranno due carri allegorici che rappresenteranno “Gargamella” personaggio icona dei famosi Puffi e “Mario Bross” il celebre eroe più famoso della famiglia Nintendo del Regno dei Funghi.

L’edizione 2026, così come quella del 2025, sarà dedicata a Lillo Scibetta e Ciccio Vetro (Marianeddru), due figure amate dalla comunità favarese, che sono venute a mancare negli ultimi anni.

Il via porta la data del 14 Febbraio alle ora 19:00 con la prima sfilata dei carri allegorici che avrà inizio da Viale Aldo Moro per poi proseguire per Corso Vittorio Veneto e concludersi intorno le ore 24:00.

Nella mattinata del 15 Febbraio dalle ore 09:00 alle ore 13:00 nella Piazzetta della Pace vi sarà un carnevale interamente dedicato ai più piccoli con intrattenimento, balli, giochi e animazione.

Sempre il 15 Febbraio si prosegue alle ore 19:00 con la sfilata dei carri allegorici per tutto il Corso Vittorio Veneto e concludersi alle ore 24:00.

Il 17 Febbraio, invece, dalle ore 19:00 la sfilata dei carri allegorici partirà da Via Agrigento per proseguire verso Piazza Itria e Viale Pietro Nenni e concludersi intorno alle ore 24:00 presso la Piazzetta della Pace.

Come ogni anno dietro a questa piccola realtà si cela un duro lavoro dove molte persone dedicano gran parte del loro tempo durante l’anno per la creazione e l’organizzazione del carnevale facendolo con passione, dedizione e voglia di vedere, nel proprio paese, un po di spensieratezza nel viso delle persone e regalare qualche sorriso e un po di divertimento.

Per il carro allegorico di Gargamella sono stati presenti la “squadra” che ha visto protagonisti e creatori i seguenti artisti:

Davide Russello con il gruppo AICS per l’organizzazione del carnevale, Giuseppe Gallá, Alessandro Gallà, Sergio Vetro, Michelangelo Pecoraro e tutto lo staff AICS.

Per il carro allegorico di Mario Bross una “squadra” altrettanto ricca di artisti ma distinta e arricchita da una figura femminile. Una donna poliedrica, mamma, moglie, attrice, modella, dj lady e tanto altro. Al timone della consolle ci sarà Selene Bosco e accanto ed insieme a lei il gruppo del poggio con D’Anna Francesco, D’Anna Michele, Marrone Luciano, Craparo Giuseppe e Cucchiara Maurizio.

Nella foto Selene Bosco