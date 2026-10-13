Agrigento, due cittadini gambiani rimpatriati e un romeno trasferito al Cpr

Condividi

Visualizzazioni 160

Due rimpatri in pochi giorni e un trasferimento al Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta. Prosegue l’attività della Questura di Agrigento contro l’immigrazione irregolare, con particolare attenzione agli stranieri con precedenti penali.

Il primo intervento risale al 6 ottobre, quando gli agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno rimpatriato un cittadino gambiano detenuto nella Casa circondariale di Sciacca. L’uomo, con precedenti per reati legati agli stupefacenti, rapina e resistenza a pubblico ufficiale, è stato accompagnato nel Paese d’origine con un volo di linea, sotto scorta di personale specializzato della Questura. Il provvedimento di espulsione era stato disposto dall’autorità giudiziaria come misura alternativa alla detenzione.

L’11 ottobre è toccato a un secondo cittadino gambiano, destinatario di un decreto di espulsione del prefetto di Agrigento. Anche in questo caso, il rimpatrio è stato eseguito con un volo di linea e con l’accompagnamento degli agenti. L’uomo era già stato più volte segnalato all’autorità giudiziaria per reati in materia di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Il suo nome era inoltre legato a un episodio in cui avrebbe fatto precipitare una bombola del gas dal balcone della propria abitazione.

Sempre l’11 ottobre, gli agenti hanno accompagnato al Cpr di Caltanissetta un cittadino romeno, appena scarcerato dalla Casa circondariale di Agrigento dopo aver scontato una pena per rapina, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti era stato emesso dal prefetto un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

La Questura sottolinea come i tre interventi siano il risultato di un’attività coordinata e tempestiva. L’Ufficio Immigrazione proseguirà i controlli sul territorio di competenza per dare esecuzione ai provvedimenti previsti dalla legge nei confronti dei cittadini stranieri irregolari.