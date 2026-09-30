Mazzette per i certificati di morte: nei guai 17 impresari funebri e due medici legali dell’Asp

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Un presunto sistema illecito per ottenere rapidamente i certificati necroscopici senza effettuare alcun controllo sulle persone decedute. È quanto emerso dall’inchiesta della Squadra Mobile di Palermo, sezione Anticorruzione, coordinata dalla Procura.

Il gip ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 17 titolari di imprese funebri, accusati a vario titolo di corruzione. Al centro dell’indagine ci sono anche due medici legali dell’Asp, di 67 e 69 anni, entrambi accusati di corruzione e falso ideologico.

Secondo l’accusa, gli imprenditori si sarebbero recati nelle prime ore del mattino nelle abitazioni dei due professionisti e, dopo il pagamento di somme di denaro concordate, avrebbero ottenuto i certificati necessari per il trasporto, la sepoltura o la cremazione delle salme.

I certificati, sempre secondo gli investigatori, sarebbero stati rilasciati senza che i medici avessero effettuato l’esame dei cadaveri. L’indagine è stata sviluppata attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche.

Per il medico ancora in servizio è scattata la sospensione per un anno dall’attività di pubblico servizio; per il collega ormai in pensione è stato disposto il divieto di esercitare la professione medica.