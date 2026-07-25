Chiede soldi alla madre e la picchia: arrestato 40enne. Ferite anche la nipote e un carabiniere

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È finita con un arresto l’ennesima vicenda di violenza domestica avvenuta a Licata, dove un uomo di 40 anni è stato fermato dai carabinieri dopo aver aggredito la madre anziana, la nipote e uno dei militari intervenuti per riportare la calma.

L’uomo dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione aggravata, lesioni personali aggravate, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Al termine delle formalità di rito è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il quarantenne avrebbe preteso del denaro dalla madre, una donna di 70 anni. Di fronte al rifiuto, avrebbe perso il controllo, colpendola violentemente. In difesa dell’anziana è intervenuta la nipote ventenne, che è stata a sua volta aggredita.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri. Anche durante le operazioni per bloccarlo, l’uomo avrebbe opposto una violenta resistenza, arrivando ad aggredire uno dei militari, rimasto ferito.

Le due donne sono state accompagnate in ospedale. La settantenne ha riportato lesioni giudicate guaribili in venti giorni, mentre alla nipote sono stati diagnosticati traumi con una prognosi di dieci giorni. Sette giorni di prognosi, invece, per il carabiniere rimasto contuso durante l’intervento.

Dalle prime ricostruzioni emergerebbe un quadro di continui soprusi nei confronti dell’anziana madre. Da tempo, infatti, il quarantenne avrebbe avanzato insistenti richieste di denaro, accompagnate da minacce e offese, trasformando la convivenza in un clima di paura. L’ultima aggressione avrebbe rappresentato l’episodio più grave, facendo scattare l’arresto da parte dei militari dell’Arma.