Minoa, dissequestrato stabilimento balneare

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha revocato il sequestro preventivo dello stabilimento balneare di Minoa, disponendone la restituzione ai titolari. Il giudice ha accolto l’istanza presentata dai difensori Giovanna Morello e Vincenzo Caponnetto, ritenendo valide le concessioni e le autorizzazioni, compresa quella paesaggistica rilasciata nel 2012, considerata ancora efficace in base alla normativa del “Decreto del fare”, recepita anche dalla Regione Siciliana. Il provvedimento evidenzia inoltre che il ripristino dello stato dei luoghi è stato accertato durante un sopralluogo. A fronte di ciò è stato disposto il dissequestro della struttura.
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