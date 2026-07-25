Montallegro, scoperti due lavoratori in nero durante un controllo: denunciato il titolare della struttura ricettiva

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Due dipendenti impiegati senza regolare assunzione e diverse violazioni amministrative accertate nel corso di un’ispezione. È il risultato di un controllo effettuato dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro in una struttura ricettiva di Montallegro.

Nel corso dell’attività ispettiva, eseguita nei giorni scorsi, i militari hanno verificato il rispetto della normativa in materia di lavoro, accertando la presenza di due lavoratori impiegati “in nero”, privi di regolare posizione contributiva e delle tutele previste dalla legge.

Gli accertamenti hanno inoltre fatto emergere ulteriori irregolarità di carattere amministrativo nella gestione dell’attività.

Al termine delle verifiche, l’amministratore della società che gestisce la struttura è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Nei suoi confronti sono state elevate anche sanzioni amministrative, il cui importo non è stato reso noto.

L’operazione rientra nell’ambito dei controlli disposti dal Nucleo Ispettorato del Lavoro dell’Arma dei Carabinieri per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e garantire il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori, della legalità e della sicurezza nei luoghi di lavoro.